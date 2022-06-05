Смаков, Карпович и Лория проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию

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Экс-игроки сборной Казахстана по футболу Самат Смаков, Андрей Карпович и Давид Лория проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию в Семее.

Карпович на своей странице опубликовал свой бюллетень, где он проголосовал «за» поправки в Конституцию.

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