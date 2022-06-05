Смаков, Карпович и Лория проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию

Экс-игроки сборной Казахстана по футболу Самат Смаков, Андрей Карпович и Давид Лория проголосовали на референдуме по поправкам в Конституцию в Семее.
Карпович на своей странице опубликовал свой бюллетень, где он проголосовал «за» поправки в Конституцию.
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