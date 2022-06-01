Карпович анонсировал товарищеский матч с участием звезд казахстанского футбола в Семее

Экс-игрок «Елимая» Андрей Карпович пригласил всех посетить товарищеский матч с участием звезд казахстанского футбола в Семее.

«Мы хотим подарить моему родному Семею праздник футбола. По этому случаю я пригласил в свой город многих из тех, с кем был удостоен удовольствия играть за различные команды. Это Самат Смаков, Давид Лория, Евгений Ловчев, Кайрат Аширбеков, Борис Глушков, Андрей Богомолов, Сергей Бойченко, Мурат Тлешев, Денис Колодин, Антон Рогочий, Роман Адамов, Али Алиев, Арсен Тлехугов и многие-многие другие.

Мы поделились на две условные команды: «Друзья Карповича» и «Звезды Елимая». Очень надеюсь и верю, что мои земляки из Семея придут на «Спартак» 4-го июня, в 16:00 и поболеют за команды как в старые добрые времена. Пусть это событие послужит предтечей к возрождению большого футбола в Семее, в новой Абайской области», – написал главный тренер «Актобе».

«Стальная нога» Мамедов: тренировался с Хабибом и Нганну, три года отдыхал от боев, а теперь хочет драться каждый месяц

«Он начал меня душить и бить по лицу». Игрок «Актобе» Никита Маляров напал на своего брата – экс-защитника «Шахтера» Кирилла Малярова

Как казахстанцы провели сезон в РПЛ: Алип завоевал чемпионство с «Зенитом», Быстров стал основным в «Ахмате», а Зайнутдинову мешали травмы