Сатышев из «Гранады» получил вызов в молодежную сборную Казахстана

Защитник испанской «Гранады» Аскар Сатышев вызван в молодежную сборную Казахстана U-21 на предстоящие матчи отбора Евро-2023 против Дании и Турции.
Сатышев является воспитанником таразской школы. С февраля 2022 года выступает за молодежную команду «Гранады».
Ранее выступал за «Тараз-Каратау» и различные юношеские сборные Казахстана.
Молодежная сборная Казахстана сыграет с Данией (4 июня) и Турцией (10 июня).
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