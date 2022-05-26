Сатышев из «Гранады» получил вызов в молодежную сборную Казахстана

Защитник испанской «Гранады» Аскар Сатышев вызван в молодежную сборную Казахстана U-21 на предстоящие матчи отбора Евро-2023 против Дании и Турции.

Сатышев является воспитанником таразской школы. С февраля 2022 года выступает за молодежную команду «Гранады».

Ранее выступал за «Тараз-Каратау» и различные юношеские сборные Казахстана.

Молодежная сборная Казахстана сыграет с Данией (4 июня) и Турцией (10 июня).

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