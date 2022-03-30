Арсен Буранчиев: «Мы не должны радоваться ничьей, так как должны были выигрывать»

Защитник молодежной сборной Казахстана Арсен Буранчиев дал интервью после ничейного результата с Шотландией (2:2) в квалификации Евро.

– Мы не должны радоваться ничьей, так как должны были выигрывать. Мы были достойны большего. Да, были какие-то ошибки, теряли концентрацию. Пропустили оба гола со стандартных положений. Хочу сказать, что на поле не было равнодушных – все бились до конца. Будем готовиться дальше.

– Как погодные условия сказались на игре?

– Было очень холодно. Можно сказать, я замерз как собака (улыбается).

– В какой момент почувствовали, что есть шанс зацепиться за очки?

– После хороших выходов в контратаку, контроля мяча. Поймали кураж и стали играть увереннее, шаг за шагом к этому подошли.

– Как оценишь атмосферу на трибунах?

– Да, Алматы – футбольный город, куда приходят много болельщиков поболеть за страну, а также и за «Кайрат». Большое спасибо им за поддержку!

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