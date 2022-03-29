Квалификация молодежного Евро-2023. Казахстан против Шотландии

Молодежная сборная Казахстана по футболу в Алматы сыграет с Шотландией в квалификации Евро-2023.

Состав: Темирлан Анарбеков (В) – Саги Совет, Арсен Буранчиев, Динмухамед Кашкен, Жалгас Жаксылыков, Лев Скворцов – Эльхан Астанов, Султан Сагнаев (К), Станислав Басманов, Еркебулан Сейдахмет – Абылайхан Жумабек

Резерв: Вадим Петров (В) – Александр Широбоков, Егор Ткаченко – Данияр Усенов, Жаслан Каиркенов, Динмухамед Караман, Жаслан Жумашев – Мирас Турлыбек, Вячеслав Швырев

Старший тренер: Кайрат Нурдаулетов.

Старт в 17:00 по Нур-Султану, таблица здесь.

Посмотреть игру можно по Qazsport.

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