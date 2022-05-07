Директора футзального «Каспия» Джамбирова отстранили от игр до конца сезона

Руководителя футзального «Каспия» Ержана Джамбирова наказали за конфликт во время матча чемпионата против «Атырау», сообщает Meta-ratings.kz.

Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ запретил Джамбирову в оставшихся матчах турнира находиться в раздевалке и в технической зоне во время игр.

Напомним, во время матча неоднократно возникали конфликтные ситуации между игроками и персоналом «Каспия» и «Атырау». Участников конфликта даже вызывали в Дом футбола в Нур-Султан для разбирательств.

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