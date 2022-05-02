Игита об инциденте в матче «Каспий» – «Атырау»: «Никогда не промолчу, когда меня что-то беспокоит. Я каждый год буду бороться за то, чтобы наш футзал развивался»

Капитан АФК «Кайрат» и сборной Казахстана по футзалу Лео Игита высказался о скандале, произошедшем в 36-м туре чемпионата страны.

Ранее на матче «Каспий» – «Атырау» произошла потасовка, а позже директор актауского клуба заявил, что «арбитр предлагал качественное судейство за вознаграждение»

«Я всегда буду защищать эту страну. Я никогда не промолчу, когда меня что-то беспокоит… Я боролся, и буду бороться каждый год за то, чтобы наш казахстанский футзал развивался, и я счастлив, что в данный момент он находится на высоком уровне. Я не позволю никому разрушить то, что мы построили.

Казахстанский футзал огромен и намного больше, чем многие думают! Алга Казахстан! Мы будем вместе навсегда! Я люблю эту страну», – написал Игита в своем инстаграме.

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