Магомед Адиев о конфликте с Быстровым: «Я же не какая-то собака, которая не понимает человеческого языка, чтобы мне присылать такие письма»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал конфликт с казахстанским защитником Маратом Быстровым.

– Он удивлен, да? А что я такого сказал о нем? Просто сказал, что не хочу по его поводу ничего говорить. Не надо мне писать официальные письма, я же человек.

Мы с вами сидим и разговариваем, понимаем же друг друга. Я же не какая-то собака, которая не понимает человеческого языка, чтобы мне присылать такие письма. Набери, позвони и скажи, и никаких проблем. Честно, не хочу о нём говорить...

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Казахстан обыграл Азербайджан в Лиге наций: встречу перевернул дубль Аймбетова во втором тайме

Магомед Адиев: «Тренер Азербайджана много говорит. Мы – сборная, которая старается мало говорить и больше делать»