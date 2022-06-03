Тренер сборной Азербайджана о поражении Казахстану: «Вам повезло, что залетел удар с дальней дистанции, к тому же был рикошет»

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи прокомментировал поражение в матче Лиги наций против Казахстана (0:2).

– С чем связана низкая результативность вашей команды?

– Я сам задаюсь этим вопросом. У нас много моментов, но проблемы с реализацией.

– Кого можете отметить в составе сборной Казахстана?

– Я смотрел только на своих игроков. Спросите у вашего тренера.

– Казахстан, как «Реал Мадрид» в финале Лиги Чемпионов, создал всего несколько моментов, но реализовал их и выиграл матч.

– «Реал Мадрид» выигрывает не только Лигу Чемпионов, но и другие титулы. Неправильно сравнивать эту команду с нашим уровнем. Можно сказать, вам повезло, что залетел удар с дальней дистанции, к тому же был рикошет. Это сильно изменило игру.

– Во втором тайме ваша команда смотрелась хуже, чем в первом. С чем это связано?

– Я думаю, что команда начала нервничать после первого гола. Не смогли правильно отреагировать, после чего пропустили второй гол. Раньше такие голы назывались «автогол», а сейчас это рикошет. Вы должны радоваться этой победе. В первом тайме мы создали гораздо больше моментов, а у вас не получалось выходить из обороны и вы заработали всего два угловых.

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