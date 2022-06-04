Казахстан возглавил группу Лиги наций после первого тура

Сборная Казахстана по футболу стартовала с домашней победы над Азербайджаном (2:0) в группе 3 дивизиона C Лиги наций и вышла в лидеры квартета после первого тура.

Это стало известно после окончания встречи между Беларусью и Словакией, которая завершилась минимальной победой словаков – 1:0.

Таким образом, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей казахстанская команда опередила Словакию и с тремя очками возглавила третью группу дивизиона C.

Следующую встречу подопечные Магомеда Адиева проведут 7 июня на выезде против Словакии.

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