Алип о Лиге наций: «Слабых команд у нас в группе нет»

Защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип поделился ожиданиями от старта в Лиге наций.

– Сборная Азербайджана – серьезный соперник?

– Думаю, да, ведь у них есть в составе футболисты, выступающие в хороших зарубежных клубах. Недооценивать никого нельзя. Ко всем соперникам нужно относиться серьезно, настраиваться, как на последний бой.

– А кто наш самый сильный соперник в группе?

– Не секрет, что это – Словакия. К тому же нам предстоит сейчас с ними дважды сыграть. Сразиться с таким соперником будет интересно. А так – все соперники сильны. Слабых команд у нас в группе нет.

– Марек Гамшик завершил карьеру в сборной этой страны. Для словаков – это большая потеря?

– Кроме него есть немало футболистов, которые определяют игру сборной Словакии. Они очень опасны.

– Четыре матча за одиннадцать дней – напряженный график. Согласен?

– Все команды находятся в равных условиях. Кто к ним будет лучше приспособлен – тот и наберет больше очков в группе.

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