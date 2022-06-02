Непобежденный «Кокандский Лев» подписал контракт с Naiza

Контракт с казахстанской лигой Naiza подписал чемпион Азии по рукопашному бою, чемпион Узбекистана по Кикбоксингу и джиу-джинсу Амирхон «Кокандский Лев» Алихуджаев.

Алихуджаев в профи идет с рекордом 3:0, одержав три досрочные победы в лиге бойца UFC Махмуда Мурадова.

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