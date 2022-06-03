Стал известен состав Казахстана на матчи Лиги наций. Логвиненко, Нарзилдаев, Касым и Щеткин покинули расположение сборной

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев огласил окончательный список футболистов на предстоящий цикл группового этапа Лиги наций.

В итоговый состав сборной не попал Юрий Логвиненко (травма), а Алексей Щеткин, Думан Нарзилдаев и Алибек Касым не примут участие в матчах по решению тренерского штаба.

Окончательный список команды на июньские игры Лиги наций.

Вратари: Игорь Шацкий, Мухаммеджан Сейсен, Бекхан Шайзада;

Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров, Темирлан Ерланов, Нуралы Алип, Елдос Ахметов, Михаил Габышев, Гафуржан Суюмбаев, Талгат Кусяпов;

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Владислав Васильев, Самат Жарынбетов, Аслан Дарабаев, Исламбек Куат, Тимур Досмагамбетов, Ян Вороговский, Эльхан Астанов, Бауыржан Байтана, Рамазан Оразов, Максим Самородов, Арман Кенесов;

Нападающие: Артур Шушеначев, Абат Аймбетов, Абылайхан Жумабек.

Напомним, сборной Казахстана предстоят встречи с Азербайджаном, Словакией и Беларусью.

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