Тренер сборной Азербайджана Джанни де Бьязи: «Единственный фаворит в нашей группе Лиги наций – это Словакия»

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи прокомментировал предстоящую игру Лиги наций против Казахстана.

– Вы уже определились со стартовым составом на завтрашний матч?

– Я уже решил, кто будет играть завтра. Некоторые вещи наигрывали на тренировках. Начинаем новый цикл Лиги наций. Надеюсь, что он будет более успешный, чем прошлый и мы не допустим тех ошибок, которые допускали до этого. Будем играть как одна целая команда. Я верю в потенциал нашей команды.

– Вызовет ли проблемы искусственный газон стадиона?

– Нет, я так не думаю. В современном футболе уже привыкли играть и на натуральном газоне, и на искусственном. У нас в Азербайджане тоже есть такие поля, а тут, в Нур-Султане, гораздо лучше и красивее. Это не станет проблемой для нас.

– Как вам наша группа в Лиге наций? Какие задачи стоят перед вашей командой?

– В целом, группа сбалансированная. Единственный фаворит – это Словакия. Азербайджан, Казахстан и Беларусь будут бороться во всех матчах за очки и за второе место в группе. Физические кондиции, тактическая готовность будет дополнительным преимуществом. То, что мы играем каждые три дня – это не нормально. За 11 дней мы проведем четыре игры.

– В связи с таким тяжелым графиком, увидим ли мы ротацию состава вашей команды в завтрашней игре?

– Учитывая то, что это первый матч – он очень важен, необходимо сыграть хорошо. Сыграет тот состав, от которого можно ожидать гарантии. О ротации можно будет говорить после этого матча. Наши игроки неделю отдохнули от матчей, все свежие, поэтому будут играть лучшие.

– Как вы относитесь к дефициту игрового времени у Эмиля Балаева в «Туране»?

– Он – один из трех наших вратарей. Все они очень сильные, иногда очень сложно выбирать кого-то из них. Однако, я уже определился, кто будет играть завтра. Эмиль приехал, у него были проблемы с физической формой. Сейчас он восстановился.

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