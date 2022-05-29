Казахстанский боец лиги One Championship Кайрат Ахметов прилетел в Сингапур, где в рамках турнира лиги сразится с 33-хлетним японцем Тацумицу Вада.

Бой состоится 3 июня.

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