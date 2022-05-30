Кайрат Ахметов: «Настрой бешенный»

В Сингапуре в рамках лиги ONE Championship экс-чемпион наилегчайшего веса Кайрат Ахметов (28-2) выйдет в клетку против японца Тацумицу Ваду (24-11-2).

Специально для Sportx.kz спортсмен рассказал о подготовке и поделился своими мыслями о предстоящем противостоянии:

«Я прошел хороший сбор, конечно, если времени на подготовку было бы больше, то это вообще идеально. Почему так? Когда предложили бой я уже не мог отказаться. Я в хороших кондициях, в хорошей форме и все это мы увидим 3 июня. Да, это не полноценный лагерь, но чувствую себя уверенно. Впереди тяжелая весосгонка, так как мы ограничены во времени, но мы справимся. Были и более сложные ситуации в моей карьере.

Турнир пройдет в Сингапуре, сильный кард, хороший соперник Тацумицу Вада. Опытный воин, дерется с 2008 года, за его плечами почти 40 поединков. Он побеждал Кай Кару-Франса (#3 номер мирового рейтинга в наилегчайшем весе – прим. автора) на Гран-При RIZIN, хорошо проявил себя в поединке с Деметриусом Джонсоном. Как я заметил, не один раз в равных боях победу отдавали его соперникам. Сейчас идет на серии из 2 выигрышей.

Бой для нас будет тяжелый, так как мы оба базовые борцы. Конкурентный поединок, который, на мой взгляд, пройдет все три раунда. Он повыше меня, хорошо дышит, чувствует дистанцию и думаю, что подойдет к поединку в оптимальной форме. Мне нужно побеждать в этом бою, чтобы снова побороться за чемпионский титул, поэтому настрой бешеный. Я уверен в своих силах, к каждому противостоянию я готовлюсь и ментально, и физически. Во всех аспектах я готов и это самое главное».

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