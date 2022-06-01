Британец Шинк из One Championship подписал контракт с Naiza

Контракт с Naiza подписал британский боец Джон Шинк (4-1), имеющий в своем активе выступления в сильнейшей лиге Азии One Championship.

Шинк будет выступать в новом весовом дивизионе до 53 кг, куда чуть ранее был подписан самый титулованный боец -любитель, трёхкратный чемпион мира Багдат Жубаныш.

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