Британец Шинк из One Championship подписал контракт с Naiza

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Контракт с Naiza подписал британский боец Джон Шинк (4-1), имеющий в своем активе выступления в сильнейшей лиге Азии One Championship.

Шинк будет выступать в новом весовом дивизионе до 53 кг, куда чуть ранее был подписан самый титулованный боец -любитель, трёхкратный чемпион мира Багдат Жубаныш.

 

Сколько звезд футбола ты знаешь? Пройди новый тест от Sports.ru Казахстан

Предпоследняя строчка вместо борьбы за плей-офф – это печально, но ожидаемо: 5 причин неудач Казахстана на ЧМ

«Многие говорят, что это не женский вид спорта, но мир меняется». Сора Рахмонова о брате, спаррингах с мужчинами, бабушке-борце и женском ММА в Казахстане

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные