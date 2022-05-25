Евгений Егембердиев отреагировал на анонс боя Ахметова: «Делай, родной»

Казахстанский рейтинговый боец АСА Евгений Егембердиев отреагировал на официальный анонс следующего боя Кайрата Ахметова в One Championship:

«Делай, родной», – написал в комментариях «Метис» к посту Ахметова о бое. Напомним, что сегодня официально было объявлено о поединке Кайрата и японца Тацумицу Вада, который состоится 3 июня в Сингапуре.

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