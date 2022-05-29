Жалгас Жумагулов о бое с Молиной: «Обрадую вас победой»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов у себя в соц сетях выступил с заявлением перед вылетом на свой следующий бой:

«Добиваем последние тренировки. В понедельник вылетаем уже в Вегас на бой. Альхамдулиллах, форма хорошая. Обрадую вас победой. Я вернулся совсем другим»

Жумагулов проведет поединок 5 июня против американца Джеффа Молины.

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