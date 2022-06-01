Анонсирован второй бой Файзоллановой в PFL

1 июля казахстанка Замзагуль Файзолланова(7-2) проведет бой с 31-летней Мартиной Жиндровой (5-2) из Чехии.

У Жиндровой две победы в PFL. На старте текущего Гран-при чешка победила решением бразильянку Ванессу Мелло, а Файзолланова проиграла нокаутом в первом раунде бразильянке Лариссе Пачеко, которая сейчас лидирует в таблице.

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