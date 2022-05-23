Жумагулов назвал свое преимущество перед Молиной

Казахстанский боец UFC в интервью Prosportskz.kz назвал свое преимущества перед следующим соперником Джефом Молиной:

«У меня преимущество в опыте. Нужно просто грамотно переиграть его. В любом случае, что бы не происходило, на все воля Всевышнего. Я выйду в октагон и приложу все усилия, а что должно случиться, то и произойдет, а что должно меня миновать – минует. Выйду и выложусь на 100%»

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