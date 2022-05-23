Джефф Молина о бое с Жумагуловым: «За ним стоит целая страна – это очень круто»

Американский файтер Джефф Молина (10-2) рассказал в интервью Youtube-каналу «FightClub» об угрозах, поступающих ему перед боем с Жалгасом Жумагуловым (14-6) и о самом бое с казахстанцем:

«За ним стоит целая страна, Казахстан, что очень круто. Ты бы видел мою личку (смеется). Она полна угроз «Ты умрешь», казахстанских флагов, обращений с ненавистью или злых эмодзи (смеется). Но меня это никак не задевает, мне это нравится.

Я знаю, что Жалгас очень хороший боец, его рекорд в UFC это не отображает, но я знаю, что он может. Он побил очень хороших бойцов — Уланбекова, Багаутинова, Тайсона Нэма. Он такой классический боец — хук-лоукик, хорошо обученные боковые удары, хорошо обученные оверхэнды. Агрессивный, идет вперед. Он хорош, но я лучше. Думаю, будет конкурентный первый раунд, а во втором я финиширую его.

Мне помогают два моих основных спарринг-партнера — Брэндон Морено и Тим Эллиот. Брэндон — милый весельчак, но в то же время зверь. Забавно, как он перемещается в спаррингах от копирования Жалгаса и своей реальной манерой. Сегодня утром он работал против меня, используя кое-какие подготовки ударов в стиле Жалгаса, а потом стал самим собой — Морено. Поднял руки в защиту и начал работать, как умеет».

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