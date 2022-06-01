В Казахстане запускают футбольное реалити-шоу для молодых игроков

Телеканал Qazsport запускает футбольное реалити-шоу под названием Super bol.

В восьми городах Казахстана пройдут кастинги, на которых будут просматривать молодых игроков от 16 до 24 лет.

За два месяца тренировок организаторы отберут 50 финалистов, после чего 25 лучших игроков будут готовиться и играть контрольные матчи под руководством тренерского штаба во главе с Саматом Смаковым.

Во второй половине августа состоится финальный матч, за которым будут наблюдать представители таких клубов, как «Партизан» (Сербия), «Галатасарай» (Турция), «Лудогорец» (Болгария), «Мальме» (Швеция), «Динамо» (Хорватия), «Брага» (Португалия) и «ПАОК» (Греция).

Отмечается, что проект будет реализован за счет мецената Тимура Турлова и благодаря организационной поддержке общественного фонда «Технологии спорта».

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