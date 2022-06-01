Министр культуры и спорта Казахстана готов уйти в отставку, если преступления, в которых подозревают Мухамедиулы, были совершены при нем

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев заявил, что готов уйти в отставку, если преступления, в которых подозревают директора Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы, были совершены в период его работы на этом посту.

Руководство Нацмузея подозревается в хищении 146 миллионов тенге в рамках договора о госзакупках, связанных с проведением международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

Мухамедиулы, занимавший должность министра культуры и спорта с 2014 по 2019 годы, взят под стражу, расследование продолжается.

Абаев возглавил ведомство в январе этого года.

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