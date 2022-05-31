Нуржан Акишев выступит на турнире Brave в Узбекистане

Официально анонсирован третий бой Нуржана «Бизона» Акишева (12-4) в лиге Brave.

Он проведет поединок на турнире в Узбекистане 18 июня. Соперником станет хозяин октагона Отабек Токсиров (6-0). Этот бой станет дебютным в лиге для Отабека.

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