Бой Адиля Боранбаева возглавит турнир лиги GFC

Опытнейший казахстанский боец, чемпион Alash Pride Адил Боранбаев (20-8-1) 11 июня выступит в грузинской лиге GFC.
Бой «Борана» возглавит турнир, противостоять казахстанцу будет опытнейший хозяин октагона Рауль Тутараули (28-6).
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