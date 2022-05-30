Бой Адиля Боранбаева возглавит турнир лиги GFC

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Опытнейший казахстанский боец, чемпион Alash Pride Адил Боранбаев (20-8-1) 11 июня выступит в грузинской лиге GFC.

Бой «Борана» возглавит турнир, противостоять казахстанцу будет опытнейший хозяин октагона Рауль Тутараули (28-6).

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