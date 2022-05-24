Абылайхан Жусупов назвал примерную дату следующего боя: «Могли выступить в андекарде Алимханулы, теперь ждем июнь»

Казахстанский боксер Абылайхан Жусупов, дебютировавший в профи с 2020 году, в составе команды Suleimen Promotion готовится в США к своему второму бою.

О сроках боя и подготовке в Америке он рассказал в интервью bassport.kz:

«Прошло два месяца с тех пор, как мы прибыли в Лас-Вегас, США. Идет постоянное обучение и тщательная подготовка. Наше обучение будет проходить в Top Rank. Мы тренируемся под руководством бывшего тренера сборной США Кейт Таромы. С нами приехал Канат Оракбаев. Он тоже в тренерском штабе. Мы ждем наших соперников. Нас четверо парней из Казахстана, мы все планируем принять участие в боксерском поединке в один день. Могли выступить в андекарде у Жанибека Алимханулы, который выиграл титульный бой. Однако возникли разногласия. Из-за отсутствия 100% участия мы не размещали посты в социальных сетях заранее. Теперь ждем июнь. Точная дата неизвестна. Потом вернемся в страну»

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