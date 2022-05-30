Азат Максум сразится с бразильцем

В рамках турнира OCTAGON, который состоится в Алматы 10 июня, непобежденный казахстанец Азат Максум (14-0) сразится с бразильцем Аланом Габриелем (11-6).

Все свои бои Алан провел на Родине Бразилии, одержав 5 побед нокаутами, 5- самбишеном.

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«Многие говорят, что это не женский вид спорта, но мир меняется». Сора Рахмонова о брате, спаррингах с мужчинами, бабушке-борце и женском ММА в Казахстане