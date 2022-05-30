Асу Алмабаев объявил о своем скором возвращении в октагон

Казахстанский боец ММА Асу Алмабаев на своей странице объявил о скором возвращении в октагон: «Имя следующего соперника известна, подготовка началась», – написал «Зульфикар». С учетом действующего контракта с Brave возможно речь идет о ближайшем турнире лиги в Узбекистане.

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