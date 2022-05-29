Ильяр Асханов подписал контракт с Brave

Казахстанский боец Ильяр Асханов (9-4) подписал контракт с азиатской лигой Brave.

«Динамит» успел уже выступить на совместном турнире Brave и OCTAGON, уступив решением Ахмеду Магомедову.

После этого Ильяр закрыл поражение удушением над Муслимбеков Камбиловым.

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