Аймбетов сыграл 150-й матч в КПЛ

26-летний нападающий «Астаны» Абат Аймбетов сыграл 150 матчей в КПЛ.

Юбилейной игрой для него стала встреча с «Атырау» (1:1) в 12-м туре.

Аймбетов дебютировал в чемпионате в составе «Актобе» 23 сентября 2012 года – в матче против того же «Атырау». Сыграл за свой первый клуб 108 матчей, забил 21 мяч.

Также выступал за «Кайрат» (20 матчей, 10 голов).

В составе «Астаны» на сегодняшний день провел 22 матча, забил 6 мячей.

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