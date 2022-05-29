Антикоррупционная служба подтвердила арест Мухамедиулы

Антикоррупционная служба Казахстана сделала заявление о ситуации с экс-министром культуры и спорта Казахстана Арыстанбеком Мухамедиулы.

«28 мая с санкции суда в отношении директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы избрана мера пресечения «содержание под стражей», – сообщили в ведомстве.

Руководство Нацмузея подозревается в хищении 146 миллионов тенге в рамках договора о госзакупках, связанных с проведением международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

Расследование продолжается.

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