Суд санкционировал экс-министра культуры и спорта Казахстана Мухамедиулы на два месяца

Журналист Михаил Козачков сообщил, что следственный суд Нур-Султана выдал санкцию на арест директора Национального музея РК Арыстанбека Мухамедиулы сроком на два месяца.
Предложение защиты об избрании залога было отклонено.
Мухамедиулы, в 2014-2019 годах занимавший пост министра культуры и спорта Казахстана, подозревается в хищении более 140 миллионов тенге, выделенных на проведение международных выставок.
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