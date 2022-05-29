Суд санкционировал экс-министра культуры и спорта Казахстана Мухамедиулы на два месяца

Журналист Михаил Козачков сообщил, что следственный суд Нур-Султана выдал санкцию на арест директора Национального музея РК Арыстанбека Мухамедиулы сроком на два месяца.

Предложение защиты об избрании залога было отклонено.

Мухамедиулы, в 2014-2019 годах занимавший пост министра культуры и спорта Казахстана, подозревается в хищении более 140 миллионов тенге, выделенных на проведение международных выставок.

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