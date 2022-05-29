Пресс-секретарь Нацмузея РК: Мухамедиулы лежит дома под капельницей, санкции на его арест не было

Пресс-секретарь директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы Айдар Крыкпай опроверг информацию о том, что суд выдал санкцию на арест его начальника.

Он заявил, что посещал лично Мухамедиулы, лежавшего дома под капельницей.

«Я чувствую свою беспомощность! Почему госорганы не делают соответствующие заявления? Они должны опровергать дезинформацию, но молчат, и я вынужден раз за разом, после каждого вброса делать это сам, но возникает недоверие, и даже вы, судя по вашим вопросам, не доверяете мне, да? Но зачем мне было бы опровергать очевидное, если бы арест был? Разве этим я что-то предотвратил бы? Повлиял? Я не знаю, будет в будущем санкция или нет, но сейчас Арыстанбек Мухамедиулы находится дома. Это все что я могу сказать», – заявил он порталу Orda.kz.

Ранее журналист Михаил Козачков сообщил, что экс-министр культуры и спорта Казахстана будет арестован сроком на два месяца по подозрению в многомиллионных хищениях.

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