Менеджер Жумагулова о предстоящем бое: «По контракту у него еще три боя, нужно выходить, показывать результат»

Саят Абдрахманов, менеджер Жалгаса Жумагулова, в интервью «Вестнику ММА» рассказал о контракте бойца и может ли он быть уволен из UFC:

«По контракту у него еще остается три боя. Это второй его контракт. Поэтому я не думаю, что нужно лишнее давление для Жалгаса — говорить, что это его решающий бой. Нужно выходить, показывать результат и все»

Поединок Жумагулова с американцем Джеффом Молиной состоится 4 июня.

Игрок «Астаны» буквально отобрал мяч у одноклубника, чтобы забить: забавный случай из КПЛ

«Надо его вынести, а то будет говорить…»: Болельщики отреагировали на бой Морозов – Пайва в UFC

Седьмой тур КПЛ полон сюрпризов: «Тобол» и «Кайрат» проиграли, «Астана» разгромила «Каспий», но клуб из Актау по-прежнему первый