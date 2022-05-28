В финале ЛЧ «Реал» сыграет с «Ливерпулем». «Olimpbet» страхует первую ставку

Испанцы и англичане добрались до финала Лиги чемпионов. «Olimpbet» оценивает победу «Ливерпуля» с вероятностью 2,07, на успех «Реала» коэффициент 3,67.

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