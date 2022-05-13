Казахстанский боец АСА Каршыга объявил о завершении карьеры

Казахстанский боец АСА Даутбек Каршыга объявил о возможном завершении карьеры на своей странице в Instagram:

«Славное было время!!! 17 боев, 14 побед, 3 поражения. Спасибо всем, кто был рядом все эти годы… Связи с семейными обстоятельствами решил приостановить спортивную карьеру на неопределённый срок. А дальше посмотрим вернусь ли я вообще в спорт или начнётся новый этап в моей жизни… всем спасибо!!!!»

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