Кайрат Ахметов выступит на турнире One FC 3 июня

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Лига One Championship анонсировала турнир, который состоится 3 июня. 

В главном карде турнира выступит казахстанец Кайрат Ахметов, который является экс-чемпионом лиги. Его соперником станет японец Татсумитсу Вада (23-11).

 

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