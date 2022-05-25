Кайрат Ахметов выступит на турнире One FC 3 июня

Лига One Championship анонсировала турнир, который состоится 3 июня.

В главном карде турнира выступит казахстанец Кайрат Ахметов, который является экс-чемпионом лиги. Его соперником станет японец Татсумитсу Вада (23-11).

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