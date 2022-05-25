Непобежденный Максум вернется в октагон 10 июня

Казахстанская Лига ММА OCTAGON официально объявила о том, что на следующем турнире, который состоится 10 июня в Алматы произойдет возвращение в октагон непобежденного казахстанца Азата Максима (14-0).

Максум успел провести два боя в лиге BRAVE, одержав яркие победы, последний же поединок также провел в OCTAGON. Имя соперника Максума пока не называется.

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