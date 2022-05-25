Шавкат Рахмонов о подготовке к бою с Магни: «Примерно за месяц до боя отправлюсь в США»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (15-0) поделился новостью – он завел свой YouTube-канал. Практически сразу непобежденный файтер выложил первое видео, в котором рассказал о подготовке к предстоящему поединку, сообщает корреспондент Vesti.kz:

«Подготовка проходит по плану. Сейчас мы проводим сборы в горах Алматы. В ходе намечающегося боя будет понятно, насколько я готов. Сейчас меня тренируют Азиз Разыев и Эдуард Базров. С Азизом мы работаем над ударной техникой и составляем общий план, а с Эдуардом проводим много работы в плане борьбы. Примерно за месяц до поединка, ориентировочно 25-26 мая отправлюсь в США»

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