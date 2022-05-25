Трехкратный чемпион мира по рукопашному бою Сагын рассказал о своей адаптации в ММА

Самый титулованный рукопашник Казахстана Казбек Сагын, трижды выигравший чемпионат мира рассказал о своей адаптации в профи-ММА:

«Два-три боя мне будет достаточно, чтобы почувствовать вкус профессионального ММА. Вот тогда меня уже будет сложно остановить, вы сами скоро все увидите»

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