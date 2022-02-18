Бой Кособуцкого за титул WBC отменен

Бой непобежденного казахстанца Жана Кособуцкого и француза Жоана Дюопа отменен.

Причина – обнаружение COVID у членов команды казахстанского боксера.

На кону данного поединка был вакантный титул WBC International

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