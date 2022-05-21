Волк о матче со Словакией: «Нельзя пропустить две шайбы и сразу же после этого дать пробить буллит»

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Кертис Волк прокомментировал поражение от Словакии (3:4) в матче ЧМ-2022 в Финляндии.

«Очевидно, что нам нужно держаться подальше от бокса для штрафников. До сих пор это был наш криптонит на этом турнире. Думаю, те пять минут в меньшинстве стали своего рода переломным моментом в игре. Нельзя пропустить две шайбы и сразу же после этого дать пробить буллит.

Но очевидно, что мы показали конкурентный уровень в этих играх. Многие из них были играми одной шайбы. Мы должны найти способ победить, найти способ забить еще несколько голов, немного помочь нашему вратарю», – говорит Волк.

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