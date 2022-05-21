Юрий Михайлис после поражения от Словакии: «С нашей стороны не было целостности игры»

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Юрий Михайлис прокомментировал поражение от Словакии (3:4) в ЧМ-2022 в Финляндии.

– Хорошая, напряженная игра, но скажу, что со стороны нашей команды не было целостности игры, мы играем отрезками, хорошо первый период, проваливаем второй и третий играем хорошо. Когда мы достигнем стабильности и веры в победу мы победим.

– Во всех пяти матчах были проиграны первые периоды, с чем это связано?

– Не случайно, наверное, и дальняя лавка и наверное, много удалений. Сегодня 5 минут получили и пропустили практически три гола. Наверное, надо играть как-то собрано, надежно и на команду. Удаления есть удаления, команда должна и в меньшинстве играть хорошо, стараться исправить ситуацию. Не опустили руки, в третьем периоде вышли боевым составом и готовы были исправить ситуацию.

– Появился Даррен Дитц, наконец-то, он готов играть дальше?

– Что значит наконец-то, он готовился по индивидуальному плану, с командой, мы готовили его на чемпионат мира и он вышел сегодня и показал хорошую, уверенную игру. Самое главное для защитника, надежную игру.

– Может его не хватало в предыдущих матчах?

– Конечно, не хватало, такого уровня игрока. Игра в меньшинстве, а особенно, в большинстве это показала – сразу воодушевление у ребят, идут броски, хорошие передачи, это большой плюс для нас.

– По Германии, успели вы разобрать соперника?

– Разобрать еще нет, игры посмотрели, хорошая команда, скоростная мы готовы к ней.

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