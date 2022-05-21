Панюков о матче со Словакией: «В каждой игре пропускаем в меньшинстве, надо над этим компонентом поработать»

Нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков прокомментировал поражение от Словакии (3:4) на ЧМ-2022 по хоккею.

– К сожалению, в какой игре уже провалили второй период. Немножко не получается у нас. Вот, удаление ненужное было. Надо будет сделать правильные выводы и настроиться на следующую игру – у нас есть день выходного, подготовимся и выиграем, постараемся выиграть оставшиеся игры.

– Вы забили две шайбы в большинстве...

– Стараемся от простоты играть: бросать на ворота и идти на добивание. Это приносит успех, результат. Надо это сохранить и перенести на следующие игры. К сожалению, в каждой игре пропускаем в меньшинстве, надо над этим компонентом поработать, поактивнее, может, где-то сыграть, побольше блокировать бросков. Сделаем правильные выводы, отдохнем завтра и постараемся всё сделать для победы.

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