Руслан Туяков подписал контракт с Naiza

Казахстанская лига ММА Naiza официально подписала новых бойцов в лигу.

Пожалуй, самым известный из новичков, стал этнический казах из России Руслан Туяков (5-2). Руслан известен по боям в лиге Хабиба Нурмагомедова EFC, в рамках которой провел 4 боя, в том числе и с непобежденным бойцом Bellator Усманом Нурмагомедовым.

Также подпись под контрактом с лигой поставила представительница Узбекистана Хилола Сабирова (0-1). Она уже успела дебютировать в лиге Naiza, проиграв Соре Рахмоновой, при этом показав весьма конкурентный бой. Теперь Хилола подписала полноценный контракт.

Еще одним новичком стал чемпион Казахстана по Комбат Самбо и по рукопашному бою Олжасбек Жакыпбекулы (1-1)

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