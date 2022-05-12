Боец Naiza подписала контракт с UFC

Боец казахстанской лиги Naiza Сео Ядам (5-2), которая выступает в весовой категории до 50 кг, подписала контракт с сильнейшей лигой мира UFC.

30-летняя спортсменка занимает второе место в рейтиге лиги в наилегчайшем весе, в котором на турнире Naiza 40 будет впервые разыгран чемпионский титул, за который сразятся Валерия Карыгина и Дильшода Умарова.

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