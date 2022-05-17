Файзолланова о поражении в PFL: «Это был урок для меня»

Казахстанка Замзагуль Файзолланова неудачно дебютировала в американской лиге PFL, проиграв нокаутом в первом раунде.

По возвращению домой она прокомментировала свой неудачный дебют: «Всем спасибо за поддержку! Верю, что мои победы ещё впереди. Это был урок, я вижу ошибки и усердно работаю, чтобы их исправить. Вернусь сильнее»

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