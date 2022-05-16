Махир Мамедов дебютирует в Naiza

На юбилейном турнире лиги Naiza 40 свой первый бой в промоушене проведет опытный казахстанский боец ММА Махир «Стальная нога» Мамедов (15-3).

Его соперником станет непобежденный иранец Мехразаран Аболфазл (5-0), для которого этот бой также станет первым в лиге.

Мамедов сейчас идет на серии из двух поражений, причем оба от россиянина Магомеда Магомедова, которые он потерпел сначала в лиге UAE Warriors, а затем и в реванше в казахстанской лиге OCTAGON.

Планируемая дата турнира 11 июня.

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