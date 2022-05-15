Куат Хамитов намекнул на возвращение в октагон

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов отреагировал на официальный анонс боя лиги AMC Fight Night Мариф Пираев – Нариман Аббасов:

«Я обоих победил! Победитель выходит на меня, если они настоящие мужчины».

Напомним, что Хамитов вначале года объявил о завершении профессиональной карьеры.

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